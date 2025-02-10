«У них нет достойного примера папы»: Ксения Новикова рассказала о воспитании двоих сыновей

Певица Ксения Новикова рассказала о воспитании двоих сыновей: 14-летнего Богдана и 16-летнего Мирона. По словам артистки, у них не было достойного примера папы. Подробностями она поделилась с сайтом «Страсти».

Певица считает себя не строгой, а любящей мамой.

«Я давно решила, что хочу воспитать сыновей так, чтобы в подростковом возрасте они не отдалились и за советом обращались ко мне. Подростки - еще те занозы. У меня бывали сомнения в своих методах воспитания, потому что все-таки два мальчика с разницей полтора года - это очень тяжело. Учитывая, что я у них одна, и нет достойного примера папы, воспитание получается немного однобоким. Но у них есть дедушка и мой брат Максим - он для них сейчас авторитет.

У нас доверительные и близкие отношения. Иногда даже панибратские, наверное. В эту сторону есть перекос. Не всегда они с должным уважением относятся ко мне, но сейчас, когда у них прошел первый пубертатный период и в голове прояснилось, я поняла, что все правильно делала», - поделилась Новикова.

Она говорит, что дети в любой ситуации обращаются за советом. В ее семье царят дружба и доверие.

Сыновья всегда слушали песни «Блестящих», но у подростков есть и свои предпочтения, от которых у Ксении иногда «идет кровь из ушей».

«Кстати, сейчас среди подростков вирусятся ремиксы на «Восточные сказки» и «А я все летала». Думаю, мои сыновья гордятся, что эти песни исполняет их мама. Но, конечно, у них есть свои предпочтения в музыке. Когда мы едем в машине, они ставят свой плейлист. От некоторых песен у меня идет кровь из ушей (смеется). Но, например, Макана мы можем вместе послушать. Что касается моего музыкального вкуса, то я предпочитаю слушать то, что поднимает настроение. Даже если у меня очень плохое настроение, я ставлю Стиви Уандера. Он влияет на меня совершенно магическим образом! Да и вообще музыка 1970-х меня очень сильно заряжает. Я люблю классику джаза, обожаю Рахманинова - вот мои предпочтения», - рассказала певица.

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».