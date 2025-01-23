Известная телеведущая и блогерша Ксения Бородина раскрыла, что ее не устраивает в Москве. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Недавно знаменитость вместе со своим женихом, блогером Николаем Сердюковым, отправилась в Стамбул. В новом ролике артистка рассказала, что в настоящий момент в турецком городе +10. Звезда «Дома-2» уточнила, что единственное, чего ей не хватает в Москве, - это солнца в зимнее время года.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая сообщила, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Ксения Бородина ответила на критику ее планов на свадьбу с Сердюковым.