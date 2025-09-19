Ксения Бородина заявила, что Роман Товстик быстро расстанется с Полиной Дибровой

Блогер Ксения Бородина считает, что бизнесмен Роман Товстик быстро разойдется с Полиной Дибровой. По ее мнению, мужчина будет повторять один и тот же сценарий, если не решит вопрос со своими страхами, незрелостью и привычкой прятаться от трудностей.

Бородина поделилась размышлениями в своем Telegram-канале.

Под видео, на котором Диброва говорит о желании начать новую жизнь, Бородина написала, что «эйфория любовников длится от полугода до года», после этого усиливается отчуждение в браке, в итоге люди оставляют семьи и уходят к другому партнеру. Но тут, говорит ведущая, «начинается самое интересное».

«Мужчина, который уходит налево, редко делает это из силы. Чаще — из слабости. Ему проще сбежать, чем честно признать: в браке есть проблемы, и я не знаю, как их решать», - говорит Бородина.

Блогер назвала такую позицию мужчины детской и объяснила, что он «ломает игрушку и бежит за новой», хотя мог бережно обращаться с имеющейся. Бородина подчеркнула: новая женщина не решит пустоту такого избранника.

«Он берёт с собой все свои страхи, незрелость и привычку прятаться от трудностей. И пока он не научится работать с этим, любая новая любовь будет повторять старый сценарий», - заключила Бородина.

Ранее Диброва говорила, что не уводила мужа у подруги и развод Товстика все равно бы случился.