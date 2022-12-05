Ксения Бородина выгораживает Лепса

Ксения Бородина, рассекая по городу на своем новеньком авто за сорок пять миллионов рублей, видимо, начала наконец по праву чувствовать себя сильной мира сего.

Телеведущая записала видео прямо из салона Rolls Royce, где решила прокомментировать недавнюю драку Григория Лепса и выступила в его защиту.

По ее словам певец столкнулся с выгоранием, замучив себя невероятно плотным графиком.

«Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни?! Есть такие? Понятно что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда и слово бы не сказали. Тут подрался Лепс и все давай в него кидать камнями. Но я другое не понимаю, зачем столько работать, зачем столько концертов, это же все разрушает, когда гонка такая ненормальная», — написала ведущая.