14:06, 05 декабря 2022
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Ксения Бородина купила автомобиль за 50 миллионов рублей
Телеведущая Ксюша Бородина до недавних пор рассекавшая на неплохом внедорожнике Mercedes-Benz GLE, внезапно решила сменить транспортное средство.
Выбор девушка сделала в пользу роскошного Rolls-Royce.
- Я так долго тебя ждала, - написала она в социальных сетях.
Бородина подчеркивает, что приобрела дорогостоящее авто самостоятельно, не смотря на внушительный ценник.
Модель «RR», приглянувшаяся телеведущей, обошлась ей ни много ни мало в 45 миллионов рублей.
Не так много оставшихся на территории своей страны россиян смогут позволить себе автомобиль стоимостью в две квартиры.
Но радоваться за других нам не привыкать. Так порадуемся же и за Ксению Кимовну.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://boda.su/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: