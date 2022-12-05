Ксения Бородина купила автомобиль за 50 миллионов рублей

Телеведущая Ксюша Бородина до недавних пор рассекавшая на неплохом внедорожнике Mercedes-Benz GLE, внезапно решила сменить транспортное средство.

Выбор девушка сделала в пользу роскошного Rolls-Royce.

Я так долго тебя ждала, - написала она в социальных сетях.

Бородина подчеркивает, что приобрела дорогостоящее авто самостоятельно, не смотря на внушительный ценник.

Модель «RR», приглянувшаяся телеведущей, обошлась ей ни много ни мало в 45 миллионов рублей.

Не так много оставшихся на территории своей страны россиян смогут позволить себе автомобиль стоимостью в две квартиры.

Но радоваться за других нам не привыкать. Так порадуемся же и за Ксению Кимовну.