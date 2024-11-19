Ксения Бородина вновь покинула Россию

Артистка опубликовала кадры, на которых они вместе с возлюбленным сидели в самолете. Позднее в другом видео Бородина показала достопримечательности Дубая — Бурдж-Халифу и Музей будущего.

«Доброе утро», — написала Ксения.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Ксения Бородина и Николай Сердюков отдыхали в Италии. Влюбленные полетели в путешествие и встретились в Риме с близкой подругой телеведущей Ольгой Орловой, которая праздновала там свой день рождения.

Напомним, Ксения Бородина дважды была в браке. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее Ксения Бородина жестко ответила хейтерам ее романа с Николаем Сердюковым.