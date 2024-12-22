Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с днем рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

22 декабря дочери Ксении Бородиной Теоне исполнилось 9 лет. Звездная мама устроила для девочки пышное празднование — она украсила дом большими воздушными шарами и бантами, а в центре установила огромную коробку с подарками. Теоне подарили дорогую технику и украшения.

«Моя любовь, моя голубоглазка. С днем рождения тебя, Теона. Хочу сказать тебе спасибо и что очень горжусь тобой. Ты, как настоящий козерог, очень целеустремленная, ощущение, что в тебе стоит самый мощный двигатель, ты какая-то космическая девочка. В тебе много энергии, сил, заряда бешеного, хочется за этим наблюдать и видеть твои успехи», — поздравила Бородина дочь.

Телеведущая добавила, что замечает в дочери свои повадки. Она также заявила, что готова помогать Теоне во всем, даже когда та повзрослеет.

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