Ксения Бородина столкнулась с проблемой при подготовке к роскошной свадьбе: что известно о торжестве

Телеведущая Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Торжество планируется довольно масштабное, однако из-за этого артистка сталкивается со многими проблемами. Например, она не может выбрать торт, так как ей не нравятся трендовые дизайны.

В личном блоге Ксения пожаловалась — ей предлагают свадебные торты, которые она считает совершенно некрасивыми. Например, модный длинный прямоугольный торт она сравнила с гробом. Не пришлось ей по вкусу и кондитерское изделие в винтажном стиле.

Экономить на свадьбе Бородина не планирует. Она считает, что гостям на свадьбе должно быть вкусно и красиво. Однако цены на подрядчиков артистку шокируют. Так, она возмущалась, как дорого в 2025 году стоят услуги декоратора.

Пока неизвестно, в каком стиле будет свадьба Ксении и Николая, но гостям они уже сообщили дресс-код. Телеведущая подчеркивала – кто не собирается одеваться, как хотят молодожены, могут даже не приходить на праздник.

Ранее стало известно о недвижимости Ксении Бородиной в Дубае.