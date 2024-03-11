Николас Кейдж пришел на церемонию «Оскар» с женой, которая младше него на 31 год

Актер Николас Кейдж вывел в свет молодую жену. Они вместе появились на церемонии премии «Оскар». Отметим, что разница в возрасте у звезды с супругой – 31 год.

Фото пары было опубликовано на сайте таблоида Daily Mail. На нем видно, что для мероприятия Кейдж выбрал классический черный костюм с бабочкой, а его 29-летняя возлюбленная Рико Шибата надела платье в пол, которое спереди было украшено серебристым декоративным элементом в виде структурированной ткани. Образ она дополнила клатчем и ярким макияжем с красной помадой.

Напомним, что свадьбу Николас и Рико сыграли в 2021 году после двухлетних отношений. Они познакомились на съемках фильма и влюбились друг в друга. Сейчас актеры воспитывают маленькую дочь, родившуюся в 2022 году. Ее назвали Августа Франческа Коппола Кейдж.

К слову, главными звездами 96-й церемонии вручения премии «Оскар» стали члены команды фильма «Оппенгеймер». Он завоевал семь статуэток, включая награду за «Лучший фильм». Также за съемки в драме свой первый «Оскар» получил актер Роберт Дауни-младший.