Ксения Бородина сообщила об экстренной операции: что случилось с телеведущей

Телеведущая Ксения Бородина вышла на связь с фанатами с тревожными новостями. Она призналась, что ей назначили срочную операцию.

По словам звезды «Дома-2», проблемы со здоровьем у нее выявили во время обследования. Каждый год она отправляется к врачам, чтобы быть уверенной, что у нее все в порядке. Но в этот раз все пошло не по плану.

«Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию…» - сообщила Бородина.

Что именно произошло, Ксения пока не рассказала. Она лишь выложила фото, на котором салфетками закрывала глаза. Предположительно, операция может быть связана с проблемами со зрением. Поклонники телеведущей уже переживают за нее и надеются, что у нее не нашли ничего серьезного.

Напомним, что Ксения Бородина только недавно наладила личную жизнь. Она раскрыла, что счастлива в отношениях с блогером Николаем Сердюковым. Он известен благодаря участию в проектах «Влюбись, если сможешь» и «Последний герой».

Ранее Ксения Бородина объяснила, зачем публикует фото с Николаем Сердюковым.