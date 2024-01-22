Ксения Бородина пожаловалась на плохое самочувствие: «Расползлась по комнате»

Ксения Бородина на данный момент находится на жесткой диете. Недавно телеведущая хотела потренироваться, но не смогла начать из-за возникшей метеозависимости.

Телеведущая всегда следит за собой, она старалась держать себя в форме даже на отдыхе. Но, вернувшись из очередного путешествия, Ксения решила сесть на диету и усердно тренироваться. Однако из-за резких перемен погоды энергичная по темпераменту Бородина почувствовала усталость.

«Я просто мега энергичный человек, но эти перепады убивают. Лежу как слайм, расползлась по комнате», — рассказала телеведущая на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Недавно Бородина отдохнула в Таиланде. После возвращения с отпуска телеведущая немного прибавила в весе, поэтому сейчас она планирует вернуться в привычную форму. Для этого Ксения ограничила употребление сладкого, пьет много воды, ест куриные грудки, салат с капустой, творог. Диета, признается телеведущая, дается ей непросто.

Ранее Ксения Бородина отреагировала на негативные комментарии хейтеров. Подробности читайте в этой статье.