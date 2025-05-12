Ксения Бородина рассказала о «страшной» потере во время отдыха в Дубае

Семейный отдых телеведущей Ксении Бородиной в Дубае завершился неприятной историей. Подробностями инцидента, который огорчил ее младшую дочь Теону, знаменитость поделилась в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, при выселении из отеля случилось "страшное": они потеряли любимую игрушку младшей наследницы. 42-летняя теледива опубликовала кадры из аэропорта, на которых ее возлюбленный, блогер Николай Сердюков безуспешно пытается отыскать плюшевого зверька по кличке Паучка.

Чтобы успокоить 9-летнюю дочь, Бородина связалась с персоналом гостиницы, где ей пообещали как можно скорее найти игрушку. «Уважаемая госпожа Омарова (фамилия, которую звезда оставила после второго замужества — прим. ред.), дайте нам пять минут, чтобы осмотреть номер», — поделилась Бородина скриншотом переписки с представителями отеля.

В итоге Теона благополучно получила обратно своего любимца. Позже телеведущая опубликовала кадры, на которых дочь трепетно прижимает игрушку и обещает больше не расставаться с ней.

Ранее Ксения Бородина призналась, что готовится к новоселью накануне свадьбы.