Ксения Бородина раскрыла секрет победы над головной болью

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина раскрыла, как лечила головную боль. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Знаменитость делала и продолжает делать массаж головы и шейного отдела. Артистка также принимает различные витамины и лекарства. Вдобавок звезда «Дома-2» сделала косметические процедуры. Бородина уточнила, что обращалась ко врачу, а не к косметологу. Она также посещала психолога.

При этом блогер призналась, что точно не знает, что именно помогло ей избавиться от головной боли.

«Почти год я не испытывала боли, кроме определенных дней раз в месяц. Ну это 1-2, и все ок. Лето отлично прошло и вся осень. Боли не было, и вот после декабря она вернулась. Было много работы, стресса, перелеты и т. д.», — высказалась Бородина.

По ее мнению, головные боли связаны с проблемами с сосудами и нервами. Она также назвала себя метеозависимым человеком, чье самочувствие зависит от атмосферного давления.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая рассказала, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной впервые прокомментировал предстоящую свадьбу телеведущей.