Ксения Бородина раскрыла, какие вещи отталкивают ее в мужчинах

Российская телеведущая Ксения Бородина раскрыла, что ее отталкивает в мужчинах. Об этом сообщает Пятый канал.

«Хамство, понты, грубость, жадность, глупость», — заявила 41-летняя знаменитость.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году. В 2009-м телеведущая родила дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с предпринимателем Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа текущего года артистка опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из фото было видно, как мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей Бородиной есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Ранее Ксения Бородина показала роскошный подарок от Николая Сердюкова.