19:16, 26 октября 2022
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Ксения Бородина пытается установить причину своей странной болезни
В последнее время телеведущая и певица несколько раз жаловалась на непривычно сильные головные боли и головокружение.
Лечащие специалисты предполагают шейный остеохондроз, однако точного диагноза пока поставить не получилось.
Поклонники брюнетки склоняются к версии о хронической усталости, вызванной её постоянными съемками.
По словам Бородиной, она несколько раз обращалась в попытке прояснить причины ухудшающегося здоровья, но ни один из квалифицированных неврологов так и не смог ей помочь.
39-летняя звезда уже давно исключила из своей жизни все дурные привычки, питается исключительно органическими продуктами, старается регулярно высыпаться и, по возможности, раз в полгода отдыхать на морских курортах.
ФОТО: East News
Источник:https://monavista.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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