Ксения Бородина пытается установить причину своей странной болезни

В последнее время телеведущая и певица несколько раз жаловалась на непривычно сильные головные боли и головокружение.

Лечащие специалисты предполагают шейный остеохондроз, однако точного диагноза пока поставить не получилось.

Поклонники брюнетки склоняются к версии о хронической усталости, вызванной её постоянными съемками.

По словам Бородиной, она несколько раз обращалась в попытке прояснить причины ухудшающегося здоровья, но ни один из квалифицированных неврологов так и не смог ей помочь.

39-летняя звезда уже давно исключила из своей жизни все дурные привычки, питается исключительно органическими продуктами, старается регулярно высыпаться и, по возможности, раз в полгода отдыхать на морских курортах.

ФОТО: East News