Как определить у себя симптомы хронического стресса

Когда нервы шалят, это замечаем не только мы и окружающие, но и наш собственный организм.

Наша задача - совместно с врачами – зафиксировать эти реакции и вовремя принять меры.

Стресс – это реакция организма на внутренние и внешние раздражители.

Испытывать стресс бывает даже полезно, однако только не в случае, когда он переходит в хроническую фазу.

К сожалению, не прибегая к специальным анализам, определить хронический стресс не удастся . Однако, собрав все необходимые результаты, определить симптомы затяжной усталости, а следом и снизить общий уровень нервного напряжения..

Подвергнуть изучению прежде всего стоит катехоламины и глюкокортикостероиды - гормоны надпочечников. Известно, что именно они играют основную роль в Развитии стрессовых реакций.

Вполне объективную картину поможет составить анализ щитовидной железы И полового гормона.

Несколько менее распространённые, но также установленные способы у себя предрасположенность к неврозам можно липидо и коагулограмма (изучение состояния жиров и крови).

В любом случае, - напоминает руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович, - самостоятельное лечение стресса успокаивающими или психотропными препаратами лишь ухудшит ситуацию.

Физиологическая реакция организма на психические проблемы – это подсказка, которую нужно использовать.

Вместе со специалистами.

ФОТО: https://ru.freepik.com/