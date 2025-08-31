Ксения Бородина прошла 109 километров во время отпуска в США

Телеведущая Ксения Бородина подвела итоги своего американского отпуска. Звезда «Дома-2» призналась, что вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым прошла более 140 тысяч шагов по улицам Нью-Йорка — это около 109 километров.

По словам Ксении, во время поездки она поняла, что совместные поездки очень полезны для отношений.

«Совместный отпуск помогает снизить стресс, улучшить коммуникацию в паре и развить навыки принятия решений», — разоткровенничалась Бородина в личном блоге.

Во время путешествия Ксения и Николай вместе изучали маршруты по картам, посещали музеи, спектакли, концерты, рестораны. Также сходили в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, одну из самых больших в мире. Побывали в Гранд-Каньоне, причем осматривали местность с вертолета.

Пару сопровождали дети Бординой от предыдущих браков: 16-летняя Маруся и 9-летняя Теона.

«Мы прям ооочень много ходили пешком… Это было невероятное путешествие... Мы находили больше 140 тысяч шагов, примерно 109 километров», — поделилась телеведущая.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что над Ксенией Бородиной смеются коллеги по шоу-бизнесу из-за ее прошлого. Много лет она снималась в «Доме-2», и проект негативно сказался на репутации.