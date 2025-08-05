Почему Ксения Бородина отказалась брать фамилию Сердюкова после свадьбы

«Решение не менять фамилию часто сопровождается тихим сомнением. Иногда это внутренний протест, иногда — интуитивная попытка удержать границы. Как будто где-то внутри звучит голос: «Не растворяйся. Не исчезни». Ксения Бородина с 18 лет стала носить именно эту фамилию — сценическое имя, ставшее её узнаваемым брендом. В первом официальном браке с Юрием Будаговым она фамилию не меняла. Тогда это было начало медийного пути, и фамилия Бородина уже звучала на телевидении. Но что интересно — именно тогда, в этом первом браке, она выглядела мягче. Это был союз с мужчиной, который казался ей устойчивым. В интервью Ксения вспоминала, что чувствовала себя женщиной в классическом смысле: хрупкой, нежной. Пусть формально фамилия не поменялась, внутренне — она была рядом с мужчиной. В следующем браке с Курбаном Омаровым она официально становится Омаровой — по документам. И это уже важно: к тому моменту Ксения была не просто публичной фигурой, а сформировавшимся брендом. Устоять на ногах в медийной среде — это всегда про усилие, про защиту, про контроль. И отказаться от собственной фамилии в такой ситуации — это сильный жест доверия. Это значит: «Я готова отдать частичку себя, потому что вижу в нём мужа», — высказался эксперт.