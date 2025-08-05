Почему Ксения Бородина отказалась брать фамилию Сердюкова после свадьбы
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В 2025 году Ксения Бородина узаконила отношения с блогером Николаем Сердюковым. Телеведущая не скрывает счастья в браке с Николаем и мечтает родить от него ребенка. При этом, по данным СМИ, Ксения отказалась брать фамилию супруга и по документам до сих пор является Омаровой. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что знаменитость отказалась менять фамилию из-за сомнений и внутреннего протеста. По мнению эксперта, Бородина в браке с Сердюковым выполняет мужские функции и является главной.
«Решение не менять фамилию часто сопровождается тихим сомнением. Иногда это внутренний протест, иногда — интуитивная попытка удержать границы. Как будто где-то внутри звучит голос: «Не растворяйся. Не исчезни». Ксения Бородина с 18 лет стала носить именно эту фамилию — сценическое имя, ставшее её узнаваемым брендом. В первом официальном браке с Юрием Будаговым она фамилию не меняла. Тогда это было начало медийного пути, и фамилия Бородина уже звучала на телевидении. Но что интересно — именно тогда, в этом первом браке, она выглядела мягче. Это был союз с мужчиной, который казался ей устойчивым. В интервью Ксения вспоминала, что чувствовала себя женщиной в классическом смысле: хрупкой, нежной. Пусть формально фамилия не поменялась, внутренне — она была рядом с мужчиной. В следующем браке с Курбаном Омаровым она официально становится Омаровой — по документам. И это уже важно: к тому моменту Ксения была не просто публичной фигурой, а сформировавшимся брендом. Устоять на ногах в медийной среде — это всегда про усилие, про защиту, про контроль. И отказаться от собственной фамилии в такой ситуации — это сильный жест доверия. Это значит: «Я готова отдать частичку себя, потому что вижу в нём мужа», — высказался эксперт.
Самбурский Станислав
Сегодня рядом с ней — третий муж, блогер Николай Сердюков. Фамилия в паспорте Ксении осталась. Причём на этот раз — без всяких попыток её сменить. В Сети Сердюкова нередко высмеивают: за внешность, за поведение, за то, что он будто бы менее харизматичен, чем она. И тут снова работает психологический механизм: если рядом не муж — женщине приходится быть мужем самой. И фамилия остаётся, как броня, как защита чтобы было куда уйти.
«Когда будущий муж в сторис надувает губки «купи», а в интервью называет «Ксения Кимовна», с упоением рассказывает, сколько дорогих вещей она ему подарила и как она старше — становится ясно: в этом браке ты будешь «и лошадь, и бык, и баба, и мужик». А он просто дорогим украшением в твоих соцсетях, но не опорой. Даже эмоциональной. Менять фамилию — иногда это не про формальность, а про символику. Беря фамилию мужа, женщина говорит: «Я доверяю. Я хочу стать частью семьи. Я разрешаю себе быть не главной»», — пояснил Станислав.
Самбурский Станислав
«У меня своя фамилия»: сигнал независимости или предчувствие конца?
Исследования обнаружили интересную закономерность: браки, где женщина оставляла свою фамилию, в среднем оказывались короче тех, где фамилия менялась.
По словам психолога, сама по себе сохранённая фамилия не разрушает брак. Но она часто маркер другого: более свободной установки, желания не терять себя, опасения слишком глубоко погрузиться в партнёрство. И если в отношениях не хватает близости, поддержки, доверия — «своя» фамилия становится якорем.
«Тут видно, что Ксения выстраивает границы идентичности – отделяет «я» от «мы». Когда границы неустойчивы, человек боится потерять себя. И старается удержаться за любые внешние маркеры: имя, привычки, работу, стиль. Даже — за девичью фамилию», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав