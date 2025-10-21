Ксения Бородина призвала остановить разговоры о ее беременности. Об этом стало известно из соцсетей.

Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной несколько дней назад подвергся атаке мошенников — они взломали ее страничку и выложили фото с якобы беременной знаменитостью. Вскоре стало быстро ясно, что снимок — монтаж. Однако поклонники Бородиной даже после возвращения блога в руки телеведущей начали обсуждать ее возможную беременность.

Бородина призвала фанатов успокоиться и пообещала, что обязательно сообщит в своем блоге о скором пополнении в семье, если это вдруг произойдет.

«Нет! Я не беременна! Убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание», — заявила она.

