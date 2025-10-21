«Привиделось ей бабье счастье»: Бородина полюбовалась Сердюковым во время его работы в храме

Телеведущая Ксения Бородина, ее муж Николай Сердюков и их друзья отправились в Нило-Столбенский мужской монастырь, расположенный в Тверской области. Они приняли участие в реставрации дореволюционного храма. Супруги опубликовали кадры в соцсетях.

Пара посетила восстанавливаемый Крестовоздвиженский храм, куда в прошлом приезжали знатные особы из царских семей. Сердюков и Бородина провели выходные, участвуя в восстановительных работах. Они не просто прониклись духом святых мест, но и поработали.

Им выпала возможность попробовать себя в украшении иконостаса. Паре доверили кропотливую работу с сусальным золотом.

«Процесс очень тонкий, а опыт реально интересный. Вроде бы простое дело, но внутри много смысла и тишины», – поделился впечатлениями Николай.

На опубликованном видео бизнесмен не только занимается золочением иконостаса, но и учит остальных, как делать это правильно. Между делом Николай много шутил.

«Как Ксения смотрит на мало-мальски работающего мужичка, не дрессировщика котов. Привиделось ей бабье счастье, когда самой уже не надо всё на себе тянуть и можно просто посидеть подле него в платочке», – отметил автор Telegram-канала «Светский хроник».

