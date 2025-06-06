«И недорого, и красиво»: почему Бородина не ошиблась, отказавшись от белого платья на третьей свадьбе

3 июня Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова и показала в соцсети фото с торжества. Поклонники обратили внимание, что телеведущая отказалась от традиционного белого платья в пользу брючного костюма. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что образ Ксении оказался современным и идеально ей подходит. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Белый костюм Ксении Бородиной – классика свадебных нарядов. Его предполагаемый производитель – турецкий люксовый бренд Vakko. Белый цвет, символизирующий чистоту, традиционно выбирается невестами для свадебного торжества. Костюм состоит из корсетного верха с отрезной асимметричной баской (удлиненной с одной стороны), плечевого пояса асимметричного покроя с одним открытым плечом и драпировкой на другом. С корсетным верхом сочетаются свободные брюки палаццо. Асимметричность покроя костюма придала образу большую динамичность и ритм. При этом его стоимость, предположительно, не превышает 140 тыс. рублей (128 тыс. рублей или 59950 турецких лир стоило одно платье). Образ невесты был дополнен аксессуаром – сферической белой сумочкой на магнитной застежке с золотистой отделкой. Она тоже оказалась недорогой – 349 дирхамов (7463 тыс. рублей). В результате получилось и недорого, и красиво, и «брендово» – бренд Vakko уникален тем, что предлагает как собственные дизайнерские изделия, так и одежду известных итальянских марок», — высказалась Надежда.