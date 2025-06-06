«И недорого, и красиво»: почему Бородина не ошиблась, отказавшись от белого платья на третьей свадьбе
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3 июня Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова и показала в соцсети фото с торжества. Поклонники обратили внимание, что телеведущая отказалась от традиционного белого платья в пользу брючного костюма. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что образ Ксении оказался современным и идеально ей подходит. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Белый костюм Ксении Бородиной – классика свадебных нарядов. Его предполагаемый производитель – турецкий люксовый бренд Vakko. Белый цвет, символизирующий чистоту, традиционно выбирается невестами для свадебного торжества. Костюм состоит из корсетного верха с отрезной асимметричной баской (удлиненной с одной стороны), плечевого пояса асимметричного покроя с одним открытым плечом и драпировкой на другом. С корсетным верхом сочетаются свободные брюки палаццо. Асимметричность покроя костюма придала образу большую динамичность и ритм. При этом его стоимость, предположительно, не превышает 140 тыс. рублей (128 тыс. рублей или 59950 турецких лир стоило одно платье). Образ невесты был дополнен аксессуаром – сферической белой сумочкой на магнитной застежке с золотистой отделкой. Она тоже оказалась недорогой – 349 дирхамов (7463 тыс. рублей). В результате получилось и недорого, и красиво, и «брендово» – бренд Vakko уникален тем, что предлагает как собственные дизайнерские изделия, так и одежду известных итальянских марок», — высказалась Надежда.
По мнению эксперта, костюм Бородиной достаточно элегантен, изыскан, с восточными нотками, весьма удобный и нарядный, смотрится современно. Ксения – телеведущая и блогер, такой наряд может быть использован как для привлечения к себе больше внимания, так и для выражения индивидуальности.
На Ксении изысканный профессиональный мейкап, образ завершает не большой , но уместный головной убор – свадебная вуалетка (мини-шляпка с вуалью, с одной стороны – в духе любимого ретро и вдохновения винтажем). Невеста держала в руках букет из калл, подвязанный нитями жемчуга – утонченно и аристократично.
«В целом костюм невесты попал в десятку: милый головной убор и укладка в стиле 40-х хорошо сочетается с современным кроем. Следует также отметить, что образ совсем не перегружен: минимализм в украшениях, сдержанность в макияже и прическе. Асимметричный крой, так удачно подошедший Бородиной мог бы визуально испортить другую невесту: как правило, стилисты применяют этот прием, чтобы зрительно «выровнять» особенности фигуры, связанные с асимметрией. Поскольку у Ксении практически идеальное телосложение и пропорции, ей костюм подошел!» — заявила эксперт.
Надежда Коробцева
Надежда обратила внимание и на образ Николая. По ее мнению, костюм жениха вполне традиционен и обычен. Черный классический мужской костюм, лаковые туфли, белая рубашка и белый носовой платок, выглядывающий из нагрудного кармана пиджака с листочкой.