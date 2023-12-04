Ксения Бородина пришла на премию в Турции и снялась с Керемом Бюрсином, об этом сообщает StarHit.

Телеведущая попала на премию «Золотая бабочка», которая прошла в Стамбуле накануне. На мероприятии собрались все звезды турецких сериалов: актеры «Зимородка» Афра Сарачоглу, Берил Позам, Эрсин Арыджы; Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь» и многие другие.

Ксения Бородина успела сфотографироваться с Серканом, и, кажется, многие в комментариях ей позавидовали: «Фанатка, которая смогла»; «Ушла завидовать…»; «Вот Ксения порадовала всех российских фанатов турдизи»; «Кто бы отказался быть на ее месте?».

Сама телеведущая осталась в восторге от встречи с кумирами, она призналась в соцсетях, что давно хотела сфотографироваться с актерами.

«Очень красивый вечер в Стамбуле», - подписала снимки она.

Ранее мы писали о том, что находящаяся в разводе Ксения Бородина дала совет незамужним девушкам.