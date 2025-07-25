Ксения Бородина отказалась брать фамилию нового мужа после свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина решила не менять фамилию после свадьбы с Николаем Сердюковым. Официально блогерша до сих пор носит фамилию бывшего супруга Курбана Омарова. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

В конце июня Ксения и Николай поженились. Сначала звезды соцсетей расписались в ЗАГСе, а через несколько дней организовали масштабную свадьбу со знаменитыми друзьями. Поклонники телеведущей гадали – поменяет ли она документы после замужества. И вот спустя месяц стало известно, что Бородина не захотела избавляться от фамилии бывшего супруга.

Несмотря на то, что блогерша уже давно не состоит в отношениях с Омаровым, она продолжает официально оставаться Ксенией Омаровой. Сама она признавалась, что ей просто не хочется тратить время и нервы на переоформление документов. И, по всей видимости, даже новый брак не заставил ее передумать.

Отметим, что многие критикуют супруга Бородиной Николая Сердюкова, считая, что он живет за ее счет. По мнению пользователей Сети, этот брак долго не продержится. Однако Ксения пытается доказать поклонникам обратное.

Ранее Ксения Бородина не захотела выходить на одну красную дорожку с Ксенией Собчак.