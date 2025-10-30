«А деньги у Ксюши взял»: муж Бородиной Сердюков подарил ей сумку за миллион рублей

Телеведущая Ксения Бородина доказала, что ее муж Николай Сердюков не альфонс и сам хорошо зарабатывает. В личном блоге она показала сумку, которую он ей подарил, однако пользователи все равно нашли повод высмеять мужчину. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бородина опубликовала на своей странице кадры, на которых демонстрировала сумку от известного бренда. Стоит такой аксессуар около миллиона рублей. Ксения сразу уточнила, что это не ее покупка, а подарок от любимого мужа. Впрочем, не все пользователи поверили в то, что у Николая могут быть такие деньги.

«А деньги на сумку у Ксюши взял», «Разбил копилку и купил», «Как мало для счастья надо Ксюхе», - обсуждают поклонники телеведущей.

Отметим, что Бородина вышла замуж за Сердюкова в 2025 году. Несмотря на то, что телеведущая много раз говорила о своем счастье с мужчиной, ее фанаты Николая не приняли. Дело в том, что аудитория блогерши считает его альфонсом. И, по словам продюсера Сергея Дворцова, в шоу-бизнесе отношение к Сердюкову такое же.

