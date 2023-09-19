Ксения Бородина поругалась с подписчицей после своего визита в Краснодар

Ксения Бородина поругалась в соцсетях с подписчицей из Краснодара, об этом пишет Газета.Ru.

Блогер и телеведущая поделилась снимком из Краснодара, куда она приехала. Первым делом Бородина посетила парк Галицкого. Однако не все оказались довольны гостье из Москвы. В личные сообщения телеведущей тут же начали писать, что она по блату попала в популярный парк.

Дело в том, что вход в парк Галицкого возможен только по предварительной записи — в нем одновременно не могут находиться более 250 человек.

«Живу в Краснодаре и до сих пор не могу туда попасть, зато Бородина приехала с Москвы и уже туда пробралась», — написала возмущенная женщина.

Бородина тут же ответила подписчице, указав на ее грамматическую ошибку.

«Марин, может когда начнешь говорить "Из Москвы", то быстрее процесс пойдет? Мне кажется люди должны радоваться, когда публичные люди приезжают к ним в город, показывают местные достопримечательности», — заявила телеведущая.

Ксения Бородина призналась, что люди, которые предвзято к ней относятся, никогда не поймут какой она на самом деле человек: «для них я всегда буду грубой», — объяснила звезда.

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