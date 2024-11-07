Ксения Бородина помирилась с Собчак и познакомила ее с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина помирилась с Ксенией Собчак и познакомила ее с Николаем Сердюковым. Об этом сообщает StarHit.

В Дубае сослалась вечеринка Big Art Festival, которую посетили Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Ксения Бородина с возлюбленным и Ксения Собчак. Примечательно, что телеведущие, между которыми был долгий конфликт, провели вечер вместе, мило переговариваясь и улыбаясь друг другу. Кроме того, Бородина представила коллеге Николая Сердюкова, который был рад знакомству с Собчак и крепко держал ее за руку.

Напомним, у Бородиной и Собчак были напряженные отношения со времен проекта «Дом-2», где журналистка высмеивала менее опытную Ксению. Затем знаменитости обвиняли друг друга в заработке на провокационных публикациях в соцсети и выясняли, кто из них лучше одевается.

На данный момент Бородина и Собчак не комментировали примирение.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак пригласила на день рождения Жанну Агузарову и не позвала Настю Ивлееву. Подробности читайте в этой новости.