Ксения Бородина подарила маленьким дочерям иномарку за 15 миллионов рублей

40-летняя Ксения Бородина после двух разводов воспитывает дочерей одна. Она старается, чтобы Теона и Маруся ни в чем не нуждались, поэтому часто делает им довольно дорогие подарки. На дни рождения девочки получают не один, а целую кучу разнообразных сюрпризов, стоимость которых достигает миллионов рублей. Но радует звездная мама их не только в праздники.

В личном блоге телеведущая сообщила, что купила новый автомобиль марки Mercedes-Benz. По ее словам, это подарок именно дочерям, так как на этой машине они будут каждый день ездить в школу из загородного дома. Примерная стоимость такого микроавтобуса 15 миллионов рублей. Он рассчитан на 4-8 человек, имеет панорамную крышу, выдвижные столики, светодиодную подсветку, холодильник и другие бонусы. Отметим, что в максимальной комплектации цена авто может достигать и 40 миллионов рублей.

«Обожаю радовать своих девочек. Пусть у вас все будет, мои крошки», - обратилась Ксения к дочерям.

Теона и Маруся от подарка мамы оказались в полном восторге. Они изучили машину снаружи и внутри и заявили, что на ней можно не только в школу ездить, но и в большие дорожные путешествия. А блогер подчеркнула, что такой опыт у них уже был.

К слову, на покупку микроавтобуса Бородина решилась после того, как ее бывший муж Курбан Омаров подарил своей невесте дорогой внедорожник. Хотя если Ксения хотела таким образом привлечь экс-супруга, то время она выбрала неудачное, так как бизнесмен сейчас занят другим. Недавно в Сети его возлюбленную обвинили в абьюзе, и ему пришлось за нее заступаться.