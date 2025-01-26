Ксения Бородина ответила на вопрос, принимала ли она «Оземпик» для похудения. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался нашумевшего препарата «Оземпик», который некоторые знаменитости принимали для похудения.

По словам Бородиной, она никогда не прибегала к помощи этого лекарства.

«Я никогда не колола „Оземпик“ и такого рода препараты. Я не считаю это чем-то безопасным для организма, плюс у меня повышенная тревожность. Я таблетку от головы прежде чем выпить, 30 минут еще думаю, а тут что-то колоть в себя», — ответила она.

Телеведущая также пожаловалась на головную боль — она заявила, что страдает уже второй день.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина после просмотра «Аноры» сравнила Юру Борисова с Сергеем Бодровым.