Ксения Бородина отказалась от вредных привычек из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Уже этим летом Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков планируют сыграть свадьбу. Телеведущая подбирает свадебное платье и занимается организацией торжества. Кроме того, она неожиданно решила отказаться от вредных привычек.

Во время одного из застолий Николай Сердюков проговорился, что телеведущая с недавних пор не курит и не употребляет алкоголь. Он объяснил это тем, что от пагубных привычек Бородину мучают головные боли.

Однако некоторые журналисты предположили, что дело в другом — якобы, знаменитость планирует беременность и поэтому отказалась от алкоголя и сигарет. Сама Бородина не раз признавалась, что хочет родить еще одного ребенка в браке с Сердюковым.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина общается с осужденной Еленой Блиновской с помощью писем.