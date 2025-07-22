Ксения Бородина не захотела выходить на одну красную дорожку с Собчак. Об этом сообщает YouTube-канал «Звездач».

В Сети появился ролик с VK Fest, который накануне прошел в Москве. На кадрах видно, как к красной дорожке подходит пара Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. В какой-то момент телеведущая спрашивает свою помощницу о том, стоит ли сейчас на дорожке Ксения Собчак.

«Лен! Ксюша на дорожке одна стоит или с Прохором?» — спросила она.

Девушка объяснила, что сейчас Собчак вместе с Шаляпиным находятся по разные стороны.

«Нет, они по разным сторонам стоят», — ответила ей помощница.

Позже, когда журналисты решили спросить Бородину об отношениях между ней и Собчак, ассистентка телеведущей заявила, что на этот вопрос ответа не будет.

Ранее мы писали о том, что муж Бородиной разозлился из-за вопроса о жизни и отдыхе за счет жены.