Ксения Бородина объяснила, почему на свадьбе с Сердюковым не было дочек

Ксения Бородина призналась, что дочки пропустили свадьбу с Николаем Сердюковым из-за учебы. Ее слова приводит «7Дней.ru».

3 июня телеведущая вышла замуж за Николая. На росписи в ЗАГСе присутствовали друзья пары, но не было родителей жениха и невесты, а также их детей от предыдущих отношений. Мама Бородиной узнала о том, что дочь выходит замуж из свадебного лимузина. Телеведущая отметила, что родительница появится на праздничной вечеринке.

Также Ксения объяснила, почему не было дочек Маруси и Теоны. Как выяснилось, наследницы Бородиной были заняты учебой. Девочки появились только на свадебном банкете в повседневной одежде.

«Девочки мои любимые были в этот день в школе. Заехали, как только закончили учиться», — пояснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Сердюков нажил до брака с Бородиной только машино-место в ЖК «Пресня сити». Подробности читайте в этой новости.

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