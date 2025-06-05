Гол как сокол? Какое имущество нажил Сердюков до брака с Бородиной

Николай Сердюков нажил до брака с Ксенией Бородиной только машино-место в ЖК «Пресня сити». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попал список собственности Ксении и Николая, которая у них была до заключения брака. SHOT утверждает, что у Сердюкова ничего нет, кроме машино-места, и даже самого авто. Якобы на данный момент он работает на тещу и занимает должность гендиректора фирмы, торгующей парфюмом и косметикой. Предприятие было зарегистрировано в мае 2025 года.

Сама же Ксения владеет квартирой на Кутузовском проспекте за 229 млн рублей, квартирой на Фрунзенской набережной за 45 млн, особняком в клубном поселке «Павловы Озера», стоимость которого 50 млн, и автопарком на сумму, превышающую 100 млн рублей.

Ранее экс-возлюбленный Ксении Бородиной заявил, что ее брак с Сердюковым обречен. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Собчак нашла в свадебном наряде Бородиной отсылки к турецкому сериалу.