Ксения Бородина не позвала отца на свадьбу, отомстив за детские обиды

Телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам, что у нее были непростые отношения с отцом. Звезда не могла простить мужчине, что после развода с матерью он редко появлялся в ее жизни. Брюнетка нашла способ, как отомстить родному человеку.

В эфире передачи «Женский клуб» на ТНТ девушка поделилась личной историей. Она рассказала, что папа ушел из семьи, когда ей был всего годик. Ким Джимоевич приезжал, чтобы передать деньги для ребенка, но ни о какой заботе речи не шло.

Мужчина пропускал семейные праздники и даже не приехал на вечеринку по случаю 18-летия Ксюши. Телеведущая до сих пор помнит, как отложила праздник ради отца, но он так и не появился.

«Он обещал приехать в два, я прождала до восьми. Все это время стояла и ждала. Но папа не приехал, потом сказал, что был занят», – поделилась звезда.

Отец вспомнил о девушке только тогда, когда она обрела популярность.

«Он позвонил и поинтересовался, почему у меня такая фамилия. Сказал: «Это же не моя фамилия». Я ответила: «Пап, ты не видел меня пять лет. Это единственный вопрос, который тебя волнует?» – отметила брюнетка.

По словам Бородиной, после слов папы ее «накрыло». Она затаила на него обиду и даже нашла способ, как ему отомстить. Девушка не пригласила родственника на свою свадьбу!

По словам Ксении, отец позвонил ей перед торжеством и спросил, почему на празднике будут 300 гостей, но его среди них нет. «Это была маленькая месть», – призналась теледива.

Ранее мы писали, как Бородина вела себя во время первой беременности. Она признавалась, что «клевала мозг» своему мужу.