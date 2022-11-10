«Моя основная работа – позвонить и начать клевать мозг своему мужу»: Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина поделилась подробностями семейной жизни с первым мужем, бизнесменом Юрием Будаговым. В эфире нового шоу канала ТНТ «Женский клуб» она призналась, что часто «выносила» мозг супругу.

«Когда я была беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент, когда ты просыпаешься, и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать – это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа – позвонить и начать клевать мозг», – рассказала брюнетка.

Звезда не скрывает, что у нее непростой характер. Возможно, именно из-за этого она развелась с бизнесменом. Они были женаты четыре года, в браке у них родилась дочь Маруся.

Напомним, что за плечами Ксении два брака. Со вторым мужем – предпринимателем и блогером Курбаном Омаровым она рассталась летом прошлого года. Девушка не раз намекала на неверность супруга, а он обвинял ее в ответ. Мужчина утверждал, что Бородина встречалась с его бывшим приятелем.

«Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал: с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!» – заявлял Курбан в личном микроблоге.

Сейчас экс-супруги общаются только по вопросам воспитания общей дочери Теоны.