Ксения Бородина назвала свою книгу фигней

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала, что написала фигню в авторской книге «Худеем вместе с Ксенией Бородиной». Об этом она заявила шоу «Вопрос Ребром».

Участница шоу рассказала, что ознакомилась с книгой Бородиной. Она обратила внимание, что в списке мотивации к похудению на первом месте стоял мужчина, а дальше карьера, отношения и сама женщина. Телеведущая уточнила, что сейчас бы уже не написала «такую фигню». Она подчеркнула, что женщина всегда должна ставить себя на первое место.

«Все, чтобы ты ни делала – пластические операции, похудение, неважно, — ты делаешь это для себя, не ради кого-то. Я знаю, что есть мужчины, которые недовольны фигурой своих женщин и указывают на это. <...> Таких людей надо сразу посылать», — высказалась знаменитость.

В то же время звезда «Дома-2» отметила, что не стоит себя «запускать». По ее мнению, женщина должна «кайфовать» от того, что наблюдает в отражении.

7 декабря Бородина сообщила, что выходит замуж за бойфренда Николая Сердюкова. Телеведущая разместила кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Позднее Николай Сердюков объяснил, почему не сообщил дочке о помолвке с Бородиной.