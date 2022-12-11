Ксения Бородина назвала причину ненависти к своему отцу

Ксения Бородина призналась в тяжелых отношениях со своим отцом на шоу «Женский клуб». Оказалось, что телеведущая не знает, что такое отцовская любовь.

Будучи ребенком, она любила отца, но его никогда не было рядом. Сначала он появлялся эпизодически и откупался подарками, а потом и вовсе пропадал годами. На фоне этого Бородина начала испытывать ненависть к нему.

Отец появился, когда Бородина повзрослела. Однажды он высказал возмущения, потому что дочь взяла такую фамилию. Кроме того, Бородина даже не пригласила отца на свою свадьбу.

На данный момент отца Бородиной нет в живых, а обиды на него давно отпущены. Но звезда переживает по поводу своих детей. Так сложилось, что они тоже растут почти без отцов.

Ранее мы писали, что дочь Бородиной чуть не съели в зоопарке.