14:32, 28 ноября 2022
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Дочь Ксении Бородиной чуть не съели в зоопарке
Семейный поход телеведущей Ксении Бородиной в контактный зоопарк едва не закончился трагедией для ее шестилетней дочки Теоны.
Девочка кормила альпак специально подготовленной морковной нарезкой, когда одно из животных, видимо спутав овощ с детскими пальчиками, попыталось отхватить лакомство.
Малышка едва успела отдернуть руку и избежать трагедии.
Пользователи социальной сети, куда звезда выложила происходившее в зоопарке отметили, что только благодаря реакции Теоны прогулка закончилась хорошо.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://novostivl.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: