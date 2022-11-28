Дочь Ксении Бородиной чуть не съели в зоопарке

Семейный поход телеведущей Ксении Бородиной в контактный зоопарк едва не закончился трагедией для ее шестилетней дочки Теоны.

Девочка кормила альпак специально подготовленной морковной нарезкой, когда одно из животных, видимо спутав овощ с детскими пальчиками, попыталось отхватить лакомство.

Малышка едва успела отдернуть руку и избежать трагедии.

Пользователи социальной сети, куда звезда выложила происходившее в зоопарке отметили, что только благодаря реакции Теоны прогулка закончилась хорошо.