Ксения Бородина и Николай Сердюков решились на важный шаг: подробности

В прошлом году участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков сделал предложение Ксении Бородиной. Пара планирует пожениться в 2025 году и уже вовсю готовится к торжеству. Телеведущая призналась, что они с Николаем подали заявление в ЗАГС.

Бородина любит общаться с подписчиками и рассказывать им подробности личной жизни. Ксения ответила утвердительно на вопрос о том, подали ли они с Николаем заявление в ЗАГС.

Впрочем, пока звезда не раскрывает детали предстоящего торжества. Единственное — она призналась, что подготовкой к свадьбе занимается свадебный организатор. Помимо этого, Бородина и Сердюков решили пригласить ограниченный круг гостей.

Знаменитость дважды была в браке. Первым мужем Ксении Бородиной был бизнесмен Юрия Будагов, от которого у нее есть 15-летняя дочь Маруся. Во второй раз знаменитость вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова, у экс-супругов родилась дочь Теона. Летом минувшего года телеведущая рассекретила роман с Николаем Сердюковым, а уже в декабре пара объявила о помолвке. Блогер сделал предложение звезде в Эрмитаже.

Напомним, сейчас экс-ведущая «Дома-2» отдыхает в Омане вместе с женихом, мамой, свекровью и младшей дочерь. Ксения впервые показала лицо родительницы Николая в Сети.