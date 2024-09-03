«Ксении идет быть незаметной»: Собчак и Богомолов посетили премьеру сериала «Комбинация»

Режиссер Константин Богомолов и его жена журналистка Ксения Собчак посетили премьеру сериала «Комбинация».

Появление знаменитостей запечатлел Telegram-канал «Звездная пыль».

На опубликованных кадрах Богомолов прошел первым, Собчак следовала за ним. Режиссер был в светло-сером пиджаке, надетом поверх футболки.

Собчак была в джинсовой юбке ниже колена и жакете с поясом. Наряд дополняла сумка с длинной серебристой бахромой.

«Обратите внимание, как идет Ксении быть незаметной подле мужа. Никак репетировала», - подписали кадры авторы канала.

Накануне Ксения проводила в первый класс сына Платона. Она призналась, что, сама того не ожидая, заплакала на торжественной линейке.