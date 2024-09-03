Опубликовано 03 сентября 2024, 21:051 мин.
«Ксении идет быть незаметной»: Собчак и Богомолов посетили премьеру сериала «Комбинация»
Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили премьеру сериала «Комбинация».
© Starface.ru
Режиссер Константин Богомолов и его жена журналистка Ксения Собчак посетили премьеру сериала «Комбинация».
Появление знаменитостей запечатлел Telegram-канал «Звездная пыль».
На опубликованных кадрах Богомолов прошел первым, Собчак следовала за ним. Режиссер был в светло-сером пиджаке, надетом поверх футболки.
Собчак была в джинсовой юбке ниже колена и жакете с поясом. Наряд дополняла сумка с длинной серебристой бахромой.
«Обратите внимание, как идет Ксении быть незаметной подле мужа. Никак репетировала», - подписали кадры авторы канала.
Накануне Ксения проводила в первый класс сына Платона. Она призналась, что, сама того не ожидая, заплакала на торжественной линейке.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева