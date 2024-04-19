«Крысы, сбежавшие с корабля»: Газманов высказался об уехавших из РФ артистах

Известный певец Родион Газманов поделился мнением об уехавших из России после начала СВО артистах. Его слова приводит РЕН ТВ.

Как признался музыкант, отъезд некоторых звезд нужно рассматривать как положительное явление.

«Я считаю, что человек должен любить только сердцем, поэтому, наверное, какая-то хорошая сторона некоего расслоения людей — это то, что те, кто свою страну не любит, уехали, и сейчас оттуда поливают тех, с кем они раньше дружили, грязью. Как говорится, крысы, сбежавшие с корабля, очень сильно злятся, когда корабль все-таки не тонет», — заявил Газманов.

Исполнитель отметил, что не считает нужным заставлять людей любить свое государство, поскольку это воспитывается на протяжении долгого времени. Он также подчеркнул, что критика родной страны и своих соотечественников служит типичной реакцией уехавших.

«Им нужно как-то оправдать то, что они больше не востребованы. Им нужно оправдать то, что они убежали, и они поэтому начинают маргинализироваться», — заключил певец.

Ранее Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.