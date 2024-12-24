«Крысы, нелюди, жлобисты»: разъяренная жена Петросяна накинулась с оскорблениями на блогеров

Недавно Евгений Петросян исполнил мечту 35-летней супруги и купил ей билет на балет «Щелкунчик». Но счастье Татьяны Брухуновой длилось недолго. Как только она выложила в соцсети видео с похода в Мариинский театр, ей тут же поступили жалобы от пользователей. Это вывело жену юмориста из себя.

Татьяна провела время с семьей в Санкт-Петербурге и организовала для себя культурную программу. Видео с посещения Мариинского театра Брухунова выложила в социальных сетях, но пользователи добились блокировки звука на нем.

Разъяренная жена юмориста вышла на связь, чтобы высказаться о произошедшем. По ее словам, количество жалоб на видео было таким большом, что руководство соцсети удалило звуковую дорожку.

«Ребята, знайте, что здесь сидят такие крысы, по-другому не могу назвать этих нелюдей, которые настолько жлобисты, что жалуются на видео с „Щелкунчика“ из Мариинского театра», — высказалась Брухунова в личном блоге.

Татьяна уже вернулась в Москву: она призналась, что ей пришлось включать «турборежим», а посмотрев свой график, Брухуновой захотелось плакать.

Ранее мы писали, что старшая дочь Петросяна Викторина не верит в его родство с детьми Брухуновой. Она подозревает супруга юмориста в обмане.