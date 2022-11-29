«Крышка гроба вместо новых "Ёлок"»: Иван Ургант об исключении из фильма

У отечественного зрителя ничто так не ассоциируется с Новым годом, как фильм «Елки». Продолжение любимой кинокартины все ежегодно ждут с нетерпением. Недавно стало известно о том, что скоро будет девятая часть «Ёлок». Тем не менее одного из главных актёров не позвали на съёмки фильма. Речь идёт об Иване Урганте. В эксклюзивном интервью для Telegram-канала мужчина прокомментировал ситуацию.

Выяснилось, что телеведущий и сам не знал о своём исключении из актерского состава. Ургант находится в неловкой ситуации, поскольку он планировал присоединиться к команде в течение месяца. Видимо, у сценариста фильма Евгения Кулика есть своё мнение на этот счёт. Ранее он заявил, что актерских навыков Ивана недостаточно для осуществления задумки сюжета.

«В крышку гроба моей карьеры вогнан последний гвоздь, и на нем выцарапано "Евгений Кулик"», – с иронией заявил Ургант.

Недавно стало известно о том, что светское мероприятие едва не закончилось трагедией для Елены Малышевой. Подробности читайте в этой статье.