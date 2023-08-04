«Крышесносный трэш»: дочери Дмитрия Назарова приходится расплачиваться за наивность

Дочь российского актера Дмитрия Назарова стала жертвой мошенников. Ее обманули на крупную сумму денег. Об этом сообщает Экспресс газета.

23-летняя Арина хотела съездить в гости к родителям в Ниццу, для чего ей понадобилась шенгенская виза. Чтобы ее оформить, девушка обратилась к специалистам, но вышла на аферистов.

«Я поплатилась большой суммой и важной медицинской встречей», – рассказала звездная наследница в соцсетях.

Однако Арина все же смогла навестить родителей. Неравнодушные люди помогли ей оформить визу.

«Но помимо тех людей, кто делает крышесносный трэш за деньги и просто пропадает с радаров, есть люди, которые помогают», – добавила она.

В конце юная актриса выразила благодарность добрым гражданам, которых, по ее словам, осталось совсем немного.

Ранее мы писали, что у покинувшего Россию Дмитрия Назарова появились серьезные финансовые проблемы. Его спектакли в Латвии отменились, а масштабный концертный тур провалился. Поклонники заметили, как безработный артист сильно сдал.