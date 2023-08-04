«Крышесносный трэш»: дочери Дмитрия Назарова приходится расплачиваться за наивность
Дочь актера Дмитрия Назарова отдала мошенникам крупную сумму денег.
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Дочь российского актера Дмитрия Назарова стала жертвой мошенников. Ее обманули на крупную сумму денег. Об этом сообщает Экспресс газета.
23-летняя Арина хотела съездить в гости к родителям в Ниццу, для чего ей понадобилась шенгенская виза. Чтобы ее оформить, девушка обратилась к специалистам, но вышла на аферистов.
«Я поплатилась большой суммой и важной медицинской встречей», – рассказала звездная наследница в соцсетях.
Однако Арина все же смогла навестить родителей. Неравнодушные люди помогли ей оформить визу.
«Но помимо тех людей, кто делает крышесносный трэш за деньги и просто пропадает с радаров, есть люди, которые помогают», – добавила она.
В конце юная актриса выразила благодарность добрым гражданам, которых, по ее словам, осталось совсем немного.
Ранее мы писали, что у покинувшего Россию Дмитрия Назарова появились серьезные финансовые проблемы. Его спектакли в Латвии отменились, а масштабный концертный тур провалился. Поклонники заметили, как безработный артист сильно сдал.