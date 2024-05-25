«Крыша у нее была хорошая»: критик Бабичев объяснил популярность Кристины Орбакайте

В 1990-х пробиться в российский шоу-бизнес без покровительства было очень сложно. Кристине Орбакайте, которая празднует 25 мая свое 53-летие, удалось стать известной и сохранить популярность. Но во многом это случилось благодаря ее родству с Аллой Пугачевой, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Как пояснил Бабичев, без Примадонны певице было бы не только сложно пробиться в российский шоу-бизнес, но и просто обратить на себя внимание. Критик назвал ее обычной артисткой с хорошей хореографической подготовкой — таких было много на любом кастинге.

«В 1990-х таким было очень сложно без связей, без знакомств и денег достичь чего-либо. Да, крыша у нее была хорошая», — цитирует Бабичева NEWS.ru.

Критик отметил, что эксперты индустрии не воспринимали Орбакайте как серьезную певицу. С ней, говорит он, были готовы работать лучшие мастера. Бабичев назвал исполнительницу трудоголиком и работягой, сравнив ее упорство с Ольгой Бузовой.

Последние два года артистка активно гастролирует по загранице. При этом в России она тоже изредка выступает, но из-за отмены концертов вынуждена отдавать предпочтение публике за рубежом. Так, летом 2024 года Кристина выбрала порадовать поклонников не на Родине, а в Израиле.

Напомним, 25 мая певица празднует день рождения — певице исполнилось 52 года. В честь праздника дочь Аллы Пугачевой обратилась к Богу.