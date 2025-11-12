«Крыша поехала»: Сергей Сафронов о скандальном разводе с первой женой

Иллюзионист Сергей Сафронов в 2016 году развелся с первой женой Марией после пяти лет брака. Телеведущий признался, что пережить расставание с женой ему помогли алкоголь и загулы.

Как пояснил Сафронов, развод с Марией был скандальным. Сергей отметил, что в тот момент он начал злоупотреблять алкоголем и уходил в загулы: мог неделю не ночевать дома.

«Потому что все уже, крыша поехала. Уже все, ничего не держало. Знаете, иногда доходит до таких моментов, когда ты просто не хочешь идти домой», — приводит слова иллюзиониста Пятый канал.

Телеведущий уверен, что в тот момент им управлял демон, имея в виду алкогольную зависимость. Из-за этого состояния Сафронов впадал в нервные срывы и не мог объективно оценивать происходящее в отношениях с женой.

Напомним, иллюзионисту удалось наладить отношения с бывшей женой и даже подружиться с ее новым мужем. Мария сейчас проживает с детьми от Сафронова в Англии. В 2017 году Сергей женился на ассистентке Екатерине, недавно она стала мамой во второй раз - телеведущий присутствовал на родах.