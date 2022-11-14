Крутой внук. Композитор Игорь Крутой целует руки незаконнорожденному принцу

Композитор Игорь Крутой души не чает во внуке от внебрачного сына Якова. Мальчику, которого, как и музыканта, зовут Игорь, исполнился один год, и именитый дедушка выложил трогательный пост с поздравлением.

Крутой опубликовал видео, на котором гуляет с внуком, целует его руки, подкидывает, бегает с коляской и ползает с ребенком. Композитор говорит малышу: «Посмотри, какой ты симпатичный, какой ты обаяшка».

К посту Крутой прикрепил стихотворение собственного сочинения. В тексте говорится: «Пусть сбываются надежды, исполняются мечты, будь красивым и успешным, дотянувшись до звезды».

Крутой узнал о существовании наследника 4 года назад. Женщина, родившая его, умерла. Тест ДНК подтвердил, что Игорь Крутой – отец мальчика. Семья композитора беспрепятственно приняла новых родственников.

Ранее сообщалось, что на Крутого подали в суд. Композитора обвинили в захвате чужого имущества.