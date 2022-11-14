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17:44, 14 ноября 2022
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Крутой внук. Композитор Игорь Крутой целует руки незаконнорожденному принцу

Крутой внук. Композитор Игорь Крутой целует руки незаконнорожденному принцу

Композитор Игорь Крутой души не чает во внуке от внебрачного сына Якова. Мальчику, которого, как и музыканта, зовут Игорь, исполнился один год, и именитый дедушка выложил трогательный пост с поздравлением.

Крутой опубликовал видео, на котором гуляет с внуком, целует его руки, подкидывает, бегает с коляской и ползает с ребенком. Композитор говорит малышу: «Посмотри, какой ты симпатичный, какой ты обаяшка».

К посту Крутой прикрепил стихотворение собственного сочинения. В тексте говорится: «Пусть сбываются надежды, исполняются мечты, будь красивым и успешным, дотянувшись до звезды».

Крутой узнал о существовании наследника 4 года назад. Женщина, родившая его, умерла. Тест ДНК подтвердил, что Игорь Крутой – отец мальчика. Семья композитора беспрепятственно приняла новых родственников.

Ранее сообщалось, что на Крутого подали в суд. Композитора обвинили в захвате чужого имущества.

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