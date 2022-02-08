Игоря Крутого обвинили в захвате чужого особняка за 30 млн долларов

В сделке участвовали представители Игоря Крутого и юрист Стивен Ландау, представлявший интересы Бурлакова. По договоренности Ландау должен был управлять резиденцией 21 год, а после вручить ее в собственность внуков олигарха.

По данным издания Super, Крутые должны были совершить передачу прав на имущество за 7,5 млн долларов. Однако ничего не состоялось. Потомки олигарха обвиняют семейство Крутых в том, что они умышленно оформили сделку с ошибками в документах, по причине чего она так и не произошла.

Олег Бурлаков свою часть сделки выполнил и заплатил Игорю Крутому. Дети Бурлакова считают, что композитор обманным путем присвоил себе недвижимость. На одном обвинении они не остановились. С их стороны также были предъявлены претензии Стивену Ландау. Они считают, что тот способствовал незаконной сделке, нарушив свои обязательства. Наследницы олигарха оценивают свой ущерб в 30 млн долларов и намерены получить эти деньги через суд.

Жена Игоря Крутого Ольга комментирует ситуацию следующим образом: «Судят совершенно не нас. Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Мы никакого отношения к этому не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать».