Игоря Крутого обвинили в захвате чужого особняка за 30 млн долларов
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Бизнесмен Олег Бурлаков, умерший в прошлом году, в 2017 году создал трастовый фонд для наследников. В собственность фонда он приобрел у Игоря Крутого резиденцию на острове Фишер-Айленд во Флориде. Помещение насчитывает пять спален, шесть ванных, огромный гараж и роскошный вид из окна на Майами-Бич. Общая площадь резиденции 450 квадратных метров.
В сделке участвовали представители Игоря Крутого и юрист Стивен Ландау, представлявший интересы Бурлакова. По договоренности Ландау должен был управлять резиденцией 21 год, а после вручить ее в собственность внуков олигарха.
По данным издания Super, Крутые должны были совершить передачу прав на имущество за 7,5 млн долларов. Однако ничего не состоялось. Потомки олигарха обвиняют семейство Крутых в том, что они умышленно оформили сделку с ошибками в документах, по причине чего она так и не произошла.
Олег Бурлаков свою часть сделки выполнил и заплатил Игорю Крутому. Дети Бурлакова считают, что композитор обманным путем присвоил себе недвижимость. На одном обвинении они не остановились. С их стороны также были предъявлены претензии Стивену Ландау. Они считают, что тот способствовал незаконной сделке, нарушив свои обязательства. Наследницы олигарха оценивают свой ущерб в 30 млн долларов и намерены получить эти деньги через суд.
Жена Игоря Крутого Ольга комментирует ситуацию следующим образом: «Судят совершенно не нас. Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Мы никакого отношения к этому не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press