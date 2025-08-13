«Крутой дядька!»: актер из «Физрука» Вахрушев поделился эмоциями от работы с Нагиевым

Сыгравший в сериале «Физрук» актер Даниил Вахрушев рассказал о своем отношении к коллеге по цеху Дмитрии Нагиеву.

Существует слух, что с Нагиевым сложно работать и сниматься в одних проектах из-за его неуживчивого характера. Но Вахрушев опроверг все эти домыслы. Даниил назвал Дмитрия приятным, хорошим, образованным и волевым человеком.

«В каких-то моментах старался приближаться к тем принципам, которые он продвигает в жизни. Очень крутой дядька!» — приводит слова Вахрушева WomanHit.ru.

Вместе с этим Даниил добавил, что для него не существует табу в профессии. Актер готов сниматься обнаженным, если этого требует режиссер. Также он просит по возможности дать ему самостоятельно исполнить трюки, а не прибегать к помощи каскадера.

Напомним, Вахрушев оскорбил Дану Борисову во время участия в шоу «Звезды в джунглях». Он назвал телеведущую «жалкой наркоманкой».