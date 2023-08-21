«Крутится как может»: Татьяна Буланова решила провести вечер с пивоваром за скромную плату

Молодой избранник Татьяны Булановой сделал певице щедрый подарок, открыв для нее ресторан в Северной столице. И вот недавно артистка выступила с важным объявлением: любой желающий за три тысячи рублей может прийти в ее заведение, чтобы послушать лекции о пиве и даже продегустировать напиток.

Знаменитая исполнительница обещает, что вечер будет действительно интересным. Шеф-повар предложит гостям отведать свои закуски и блюда, а пивовар раскроет некоторые секреты по приготовлению напитка и угостит разными сортами пенного.

Только вот поклонникам знаменитости показалось, что подобные вечера сделают из ресторана «пивную забегаловку».

«Каждый крутится как может. Хоть на пиве поднять», «Каждый должен заниматься своим делом потому что. Татьяне стоит продолжать петь, а не развивать ресторан», «Зарабатывает как может, кто ж ее осудит», – прокомментировали эту новость пользователи Сети.

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