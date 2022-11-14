«Кругом военная техника»: супруги Дибровы чудом избежали гибели в Стамбуле
Вчера весь мир потрясла новость о взрыве в Стамбуле на главной туристической улице Истикляль. По последним данным, погибли 6 человек, также есть пострадавшие. Президент Турции назвал произошедшее терактом.
Сейчас в солнечной стране отдыхают и русские туристы. По трагической случайности супруги Дибровы оказались недалеко от взрыва. Только чудо спасло пару от непоправимых последствий. «Вчера был ясный и солнечный день в Стамбуле. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль, а потом начался весь этот ужас. На улицах стояла военная техника, все было оцеплено и над головами летали вертолёты. Даже не верится, что так устроен мир», – рассказала Полина. Также девушка поспешила успокоить поклонников, сообщив, что с ней и её супругом все в полном порядке.
Полина поделилась кадрами с места событий
Фото: Из профиля Instagram Дибровой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Напомним, что не только Дибровы покинули Россию. Их примеру последовали и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. На днях стало известно, сколько они зарабатывают за границей. Подробности читайте в этой статье.