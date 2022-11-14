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10:08, 14 ноября 2022
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«Кругом военная техника»: супруги Дибровы чудом избежали гибели в Стамбуле

«Кругом военная техника»: супруги Дибровы чудом избежали гибели в Стамбуле

Вчера весь мир потрясла новость о взрыве в Стамбуле на главной туристической улице Истикляль. По последним данным, погибли 6 человек, также есть пострадавшие. Президент Турции назвал произошедшее терактом.

Сейчас в солнечной стране отдыхают и русские туристы. По трагической случайности супруги Дибровы оказались недалеко от взрыва. Только чудо спасло пару от непоправимых последствий. «Вчера был ясный и солнечный день в Стамбуле. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль, а потом начался весь этот ужас. На улицах стояла военная техника, все было оцеплено и над головами летали вертолёты. Даже не верится, что так устроен мир», – рассказала Полина. Также девушка поспешила успокоить поклонников, сообщив, что с ней и её супругом все в полном порядке.

Полина поделилась кадрами с места событий

Полина поделилась кадрами с места событий

Фото: Из профиля Instagram Дибровой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что не только Дибровы покинули Россию. Их примеру последовали и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. На днях стало известно, сколько они зарабатывают за границей. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: Из профиля Instagram Дибровой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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#Дмитрий Дибров
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