«Кругом военная техника»: супруги Дибровы чудом избежали гибели в Стамбуле

Вчера весь мир потрясла новость о взрыве в Стамбуле на главной туристической улице Истикляль. По последним данным, погибли 6 человек, также есть пострадавшие. Президент Турции назвал произошедшее терактом.

Сейчас в солнечной стране отдыхают и русские туристы. По трагической случайности супруги Дибровы оказались недалеко от взрыва. Только чудо спасло пару от непоправимых последствий. «Вчера был ясный и солнечный день в Стамбуле. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль, а потом начался весь этот ужас. На улицах стояла военная техника, все было оцеплено и над головами летали вертолёты. Даже не верится, что так устроен мир», – рассказала Полина. Также девушка поспешила успокоить поклонников, сообщив, что с ней и её супругом все в полном порядке.